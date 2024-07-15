С начала года в УрФО газ подведен к 16 тысячам земельных участков

Полпред Владимир Якушев держит на контроле вопрос газификации

В Уральском федеральном округе растут объемы социальной газификации. С начала года газ подвели к 16 тысячам земельных участков и 10 тысячам домов, сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Он также напомнил, что программа начала действовать с 2021 года. За это время в регионах УрФО заключено более 160 тысяч договоров на догазификацию домовладений. Газ подведен к 111,3 тысячи участков.

«Объемы социальной газификации в Уральском федеральном округе увеличиваются. Ожидаем, что интерес жителей к переходу на этот вид топлива продолжит расти, особенно с учетом появившейся по инициативе президента возможности подключения к газу садоводческих некоммерческих товариществ», — подчеркнул Владимир Якушев.

Всего по программе догазификации в Уральском федеральном округе к газу смогут подключиться более 185,8 тысячи абонентов.