С начала года в Челябинской области выявили 23 случая бешенства животных

Большинство заболевших были домашними питомцами

В Челябинской области за первые месяцы 2024 года зафиксировали уже 23 животных с бешенством, причем только четыре из них были дикими животными — лисицами. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, бешенством заболели семь домашних и две уличные собаки, 10 домашних кошек. География заболевания распространяется на всю область — от Карталинского и Брединского районов до Сосновского.

Напомним, в мае первой жертвой вируса стал котенок из Долгодеревенского. Сейчас ветеринары в срочном порядке прививают в селе всех животных — домашних и сельскохозяйственных. До 8 июля на территории поселения будет действовать карантин.