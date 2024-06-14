С начала года из Челябинской области выдворили почти 800 мигрантов

В Центре временного содержания находятся еще 165 иностранцев

Сотрудниками управления по вопросам миграции регулярно проводятся мероприятия по выдворению иностранцев за нарушение миграционного законодательства. С начала года в Челябинской области принято 796 решений по принудительному выдворению из России. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Только за один день в страну гражданской принадлежности выдворено 17 мигрантов. На завтра запланирована отправка еще 22 иностранцев. Судами принято на 10 процентов больше решений о выдворении иностранных граждан», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Профилактические мероприятия продолжаются.