Благодаря специальному сервису на официальном сайте ОАО «РЖД» с начала 2024 года пассажиры смогли разыскать и вернуть почти 2,5 тысячи забытых в поезде вещей, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
«Развитие онлайн-услуг позволило разыскать на 36% больше потерянных вещей, чем за аналогичный период 2023 года, когда владельцам было возвращено порядка 1,8 тысячи предметов», — отмечают в пресс-службе.
Чаще всего пассажиры оставляют в вагонах предметы одежды, электронные гаджеты, документы и детские игрушки.
Иногда встречаются и редкие находки. Например, в этом году один из пассажиров забыл ортопедический корсет, а другой — штанговый дночерпатель, это устройство для изучения дна водоемов.
Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Сервис доступен только для пассажиров поездов дальнего следования.