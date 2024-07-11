С начала года РЖД вернула южноуральцам 2,5 тысячи забытых вещей

Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах игрушки, гаджеты и предметы одежды

Благодаря специальному сервису на официальном сайте ОАО «РЖД» с начала 2024 года пассажиры смогли разыскать и вернуть почти 2,5 тысячи забытых в поезде вещей, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«Развитие онлайн-услуг позволило разыскать на 36% больше потерянных вещей, чем за аналогичный период 2023 года, когда владельцам было возвращено порядка 1,8 тысячи предметов», — отмечают в пресс-службе.

Чаще всего пассажиры оставляют в вагонах предметы одежды, электронные гаджеты, документы и детские игрушки.

Иногда встречаются и редкие находки. Например, в этом году один из пассажиров забыл ортопедический корсет, а другой — штанговый дночерпатель, это устройство для изучения дна водоемов.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Сервис доступен только для пассажиров поездов дальнего следования.