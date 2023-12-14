С начала года полиция Челябинской области выявила 12 тысяч миграционных нарушений

К уголовной ответственности привлекли 600 человек

С начала года в Челябинской области зафиксировано 12 тысяч нарушений миграционного законодательства, сообщили в ГУ МВД по региону.

За последние два дня сотрудниками главка, УФСБ и управления Росгвардии выявлено 166 нарушений. В отношении 21 иностранца судами приняты решения об административном выдворении за пределы страны. Выявлены два гражданина бывших союзных республик, сменившие свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну, и 24 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев.

«С начала 2023 года выдворено почти 1500 мигрантов, в том числе 1200 — в принудительном порядке. К уголовной ответственности привлекли 600 человек. Из мест лишения свободы из страны депортированы 120 человек», — рассказали в ГУ МВД по области.