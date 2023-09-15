В 2023 году на Южном Урале зафиксирована 21 смерть животных от бешенства. От смертельного вируса погибли 6 собак, 9 кошек, 5 лис и одна енотовидная собака, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.
«Только пять животных были бездомными и шесть дикими. Остальные десять животных проживали с людьми», — отмечают в пресс-службе.
Последние случаи пришлись на август. От бешенства погибли собаки в селе Октябрьском и в Сатке, кошка в Челябинске и бездомный кот в деревне Кугалы Чебаркульского района. В сентябре случаев бешенства пока не было.
Как ранее сообщал наш сайт, в 2022 году на территории Челябинской области зафиксированы 60 случаев заражения животных бешенством.
Что делать при подозрении на укус бешеного животного, читайте по этой ссылке.