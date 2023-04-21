С начала года клещи покусали 355 жителей Челябинской области

Нападения членистоногих замечены почти во всех городах и районах региона

С начала пробуждения клещей прошло немного времени, но членистоногие все же не упускают возможности укусить человека. По данным регионального управления Роспотребнадзора, к медикам за помощью обратились уже 355 южноуральцев, пострадавших от нападения клещей. В том числе переносчики опасных заболеваний укусили 160 детей. Нападения зафиксированы в 35 муниципалитетах нашего региона.

«Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия», — напоминают в ведомстве.

Один из лучших способов защиты от заболевания, переносимых клещом — прививка. В середине этой недели завершили вакцинацию 30,5 тысячи человек. Для детей 3-4-х лет прививка будет бесплатной, как и для остальных дошколят и ребят из 1-2 классов, которые привились в прошлом году, а в нынешнем проходят ревакцинацию. Самостоятельно можно привиться в поликлинике по месту жительства.

Кстати, на этой неделе в Челябинске завершится акарицидная обработка кладбищ перед Радоницей. Аналогичные работы проводят по общественным местам всего региона. На данный момент специалисты обработали от клещей 433,4 га земель, в том числе и в детских лагерях. Примечательно, что в начале апреля от укусов пострадали лишь 14 человек, но специалисты тогда отметили, что сезон клещей начался раньше.