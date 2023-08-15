С начала 2023 года в Челябинской области изъяли 260 мотоциклов за нарушение ПДД

Полиция начала новый этап проверок байкеров

С начала года южноуральские полицейские зафиксировали почти 1,6 тысячи нарушений ПДД со стороны мотоциклистов. 260 байков поместили на спецстоянки. В пресс-службе ГУ МВД России по региону подвели итоги прошедших профилактических проверок и объявили о начале нового этапа мероприятия.

За первый день нового этапа сотрудники ГИБДД выявили 55 административных нарушений. У 11 мотоциклов нашли незаконные изменения в конструкции. Шестерым водителям выдали предписание вернуть их в исходный вид, а у пятерых технику изъяли.

В ближайшее время участковые уполномоченные посетят автомастерские и напомнят о запрете на внесение изменений в конструкцию. За нарушение требований регистрацию транспортного средства могут аннулировать.

Полицейские также обойдут автошколы, встретятся с руководителями общественных организаций и лидерами мотоклубов. Маршруты патрулирования ГИБДД приблизят к местам, где обычно собираются байкеры.

«Любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на территории специализированного комплекса “Трасса74”, не нарушая “закон о тишине”», — добавили в полиции.