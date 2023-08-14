С начала 2023 года в Челябинске произошло 100 аварий с участием детей до 16 лет

Сотрудники ГИБДД начинают профилактические мероприятия в школах

За 7 месяцев 2023 года в Челябинске произошло 100 ДТП с участием детей до 16 лет, 113 ребят получили различные травмы. Перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции города проведут профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», сообщили в пресс-службе мэрии.

С 14 августа по 11 сентября полицейские совместно с родителями, педагогами и общественниками будут проверять наличие в школах «уголков дорожной безопасности» — наглядного пособия для обучения ребят безопасному поведению на дороге.

Также инспекторы оценят состояние подъездных путей к школам, наличие дорожных знаков и разметки.

«Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на соблюдение водителями правил перевозки детей — использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также на предупреждение нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних», — пояснили в пресс-службе мэрии.

После каникул дети нередко забывают основные правила безопасного поведения на дороге. В мэрии предложили родителям повторить их с детьми дома.

«Покажите на личном примере, как правильно вести себя на дороге, уделите пристальное внимание применению световозвращающих элементов в темное время суток, а также разъясните детям, что использование гаджетов отвлекает от дорожной обстановки», — добавили в городской администрации.