Жителям Челябинской области стали чаще предлагать удаленную работу

За первые шесть месяцев 2021 года количество таких вакансий уже значительно превысило показатели прошлого года

Количество вакансий с постоянным удаленным форматом работы в Челябинской области беспрерывно растет уже второй год. В 2020 году их было 2,9 тысячи, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. Такие результаты получили исследователи российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«С 1 по 18 июня текущего года в регионе зафиксировано 0,8 тысячи вакансий с удаленкой, это больше, чем за весь апрель. Всего с начала этого года в Челябинской области было открыто 3,4 тысячи вакансий с удаленным форматом работы»,— сообщают исследователи.

В целом по России только в июне этого года было размещено почти 48,8 тысячи вакансий с удаленным форматом работы, что является рекордным значением за всю историю рынка труда. Аналитики связывают такой всплеск с обострением эпидемиологической обстановки. В 2020 году таких вакансий было открыто почти 200 тысяч, что в два раза больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

«В начале лета 2021 года больше всего вакансий с постоянной удаленкой на hh.ru открыто для соискателей, ищущих работу в ИТ, телекоммуникациях, продажах, консультировании, маркетинге, рекламе, PR, банках. Также свыше 10 тысяч вакансий с удаленкой предназначены для студентов и молодых специалистов»,— добавляют в пресс-службе hh.ru.

Что касается заработных плат, то традиционно самые высокооплачиваемые профессии на удаленке — это программисты и разработчики: работникам этой сферы в среднем предлагают от 140 до 280 тысяч рублей.