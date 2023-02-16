«Идея проста — помочь детям нашего региона получить быструю и анонимную консультацию профессионального психолога. Для этого можно будет воспользоваться „Ящиком доверия“, который планируется установить в школах, либо электронным сервисом Почта-доверия.рф», — пишет Ирина Гехт.
В конце 2022 года проект уже протестировали на шести школах Челябинской области. От детей поступило 106 вопросов: они касались родителей (непонимание, отсутствие контакта, проблемы с алкоголем в семье), а также сверстников (первая любовь, токсичные друзья, неприятие окружающих).
«С марта „Почта доверия“ начнет охватывать новые школы региона. Речь идет не только о „проблемных“ ребятах, но и обо всех детях, которым нужно выговориться, поделиться своими тревогами и не бояться осуждения со стороны», — замечает Ирина Гехт.
Напомним, «Почта доверия» создана по инициативе старшеклассницы из Чебаркуля. Проект поддержали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Фонд 2020 и Минобр региона.
Между тем в школах Челябинской области открыли 696 отделений «Движения первых».