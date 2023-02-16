С марта в школах Челябинской области откроют «Почту доверия»

Что это за проект, рассказала Ирина Гехт

С марта 2023 года в школах Челябинской области начнет создаваться «Почта доверия». Для детей это простой и доступный способ получить помощь психолога. Подробнее о проекте в личном телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Идея проста — помочь детям нашего региона получить быструю и анонимную консультацию профессионального психолога. Для этого можно будет воспользоваться „Ящиком доверия“, который планируется установить в школах, либо электронным сервисом Почта-доверия.рф»,

— пишет Ирина Гехт.

В конце 2022 года проект уже протестировали на шести школах Челябинской области. От детей поступило 106 вопросов: они касались родителей (непонимание, отсутствие контакта, проблемы с алкоголем в семье), а также сверстников (первая любовь, токсичные друзья, неприятие окружающих).

«С марта „Почта доверия“ начнет охватывать новые школы региона. Речь идет не только о „проблемных“ ребятах, но и обо всех детях, которым нужно выговориться, поделиться своими тревогами и не бояться осуждения со стороны»,

— замечает Ирина Гехт.