С корабля на бал и обратно: Первое областное информагентство отмечает 5-летие

В наш юбилей делимся живыми историями, которыми набросали портрет нашей, без преувеличения, семьи

Первый тайм мы, можно сказать, отыграли. Первая пятилетка прошла ударно, и как водится, в канун важной вехи оглянулись назад, вспомнили, «как молоды мы были» и оценили, как выросли к сегодняшнему дню. В день юбилея ИА «Первое областное» делимся живыми историями, которыми набросали портрет нашей большой семьи.

Главный редактор Тогжан Мусабаева начала работать в информагентстве в конце 2020 года. Писала из дома на позиции спецкора по югу области и вечернего дежурного и иногда подстраховывала коллег на удаленных пресс-конференциях.

«Младшей дочери был годик. Однажды я подключилась к брифингу Ирины Гехт, которая тогда была вице-губернатором. Мне казалось, я предусмотрела все: закрылась в отдельной комнате, отключила камеру, приготовилась задавать вопросы. Начали подключаться журналисты, и в какой-то момент у меня открывается дверь: дочь проснулась, хныкала, просилась на ручки и так далее. Ирина Альфредовна на той стороне экрана начала улыбаться... Я же сама и глазом не моргнула: камера-то отключена, а про микрофон я просто забыла. То, что все всё слышат, дошло до меня только тогда, когда кто-то в чате написал: „Мама, дайте уже ребенку то, что он просит!“ Я от стыда чуть не провалилась. Отключила микрофон, вопросы забыла. Хотя в целом, конечно, ничего страшного не случилось», — рассказывает Тогжан.

Кстати, сейчас Томи уже шесть, и теперь именно она со старшей сестрой приходит забрать маму с работы. Приходится ждать, конечно, но такова доля всех «редакционных» детей.

Двойная жизнь Константина Бабушкина

Наш главный по экономике, Костя, наверное, самый первый работник Первого информагентства, поскольку, начав в 2018 году работать на сайте Bfm74, при создании нового СМИ «технично» оказался и редактором его профильного отдела.

«Работа на 1obl. ru, конечно, значительно расширила круг тем, на которые мне пришлось писать. А кроме того, у меня появилась возможность выезжать за пределы редакции — на запуск новых предприятий, выставки, форумы, деловые завтраки. Вот уже пять лет я бессменный „певец“ Иннопрома, впервые в этом году побывал на Петербургском экономическом форуме и смог лично оценить масштабность проектов, которые реализуются в Челябинской области», — говорит Костя.

Нынешний год Дал Константину возможность еще больше расширить горизонты. Ему пришлось помимо текучки новостей, зарыться в архивные материалы и старые газеты. По предложению руководства в редакции реализованы два масштабных исторических проекта: «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне» — к 80-летию Великой Победы и «Атом. История траектории» — к 80-летию атомной отрасли. И основная работа по добыванию и описанию этих фактов легла именно на костины плечи, за что мы всей редакцией ему очень благодарны.

В командировке главное — вернуться

Вспоминает редактор спортивного отдела Виталий Визаулин:

«Летом 2022 года я полетел в свою первую дальнюю командировку — в Москву, на ВДНХ. Все шло как по маслу: фото, видео и тексты про стенд Челябинской области улетели в редакцию вовремя. Оставалось полдня до рейса, нужно было провести их с пользой, подумал я и отправился фотографировать разные локации для „заглушек“. О том, что полгорода было закрыто из-за Московского марафона, я узнал уже в такси по дороге в аэропорт. К стойке регистрации бежал как ошпаренный, но опоздал — что обидно, всего на 7 минут! На часах около 2 часов ночи! Что делать?! Купил за свои деньги билеты на ближайший рейс до Челябинска. А он — почти через сутки!»

В рабочий чат Виталий тогда написал все как есть: «Коллеги, я вас сильно удивлю, но я еще в Москве. Потому что бестолочь я бестолковая. Умудрился вчера опоздать на самолет. 7 минут не хватило, регистрация закончилась. Капец!»

Ночь провел в аэропорту, утром отправился гулять по окрестностям во Внуково — говорит, райончик напомнил наш челябинский ЧМЗ. Кстати, затраты на покупку билета работа компенсировала. Но бумаг и объяснительных пришлось написать немало:

«Это стало мне уроком. Теперь в любой командировке я всегда заранее выезжаю в аэропорт, и за два часа до регистрации на рейс — на месте как штык».

Универсальный боец

Марина Власова сегодня редактор, который отвечает за соцсети Первого информагентства. Она, как пишут в официальных биографиях, «прошла путь»: была и корреспондентом (любимые темы — военные и православные), и фотографом.

«Именно в качестве фотографа объездила всю Челябинскую область. И если кому-то кажется, что работа несложная — знай, жми на кнопочку, попробуйте сами. Профессия реально требует навыков универсального бойца, способного работать в холод и жару, под снегопадом или ливнем. Неизбежна и профдеформация. В погоне за „картинкой“ фотографы готовы на все и даже больше. Помню, как я однажды чуть не напоролась на забор каслинского литья — но первое, о чем подумала: вот был бы кадр!» — говорит Марина.

А в этом году благодаря Первому областному информагентству у коллеги осуществилась профессиональная мечта: она съездила в ДНР по маршруту Донецк — Луганск — Авдеевка — Ясиноватая и сделала материал, которым гордится вся редакция.

Истории с рабочих выездов

Главная задача на рабочих выездах — максимально оперативно и четко передавать информацию в редакцию. С ней наши журналисты справляются, несмотря ни на что. А курьезов, честно говоря, хватает.

«Однажды я отправилась на выезд в поликлинику — стартовала прививочная кампания, уже не помню, от чего. На входе нужно было надеть бахилы. Я наклонилась и услышала характерный треск. В общем, весь выезд мне пришлось семенить и передвигаться по стеночке, потому что светить порванными штанами перед коллегами с камерами мне не хотелось. А после я позорно бежала в такси, прикрываясь чем придется. И грустно штопала штаны в кабинке туалета в офисе», — вспоминает корреспондент Елизавета Горелова.

А еще рабочие выезды дают нам возможность не только себя показать, но и других посмотреть, оценить поведение коллег и чиновников в нестандартной ситуации:

«Помню, однажды губернатор работал на одном из учебных полигонов, где курсанты учились управлять БПЛА со взрывчаткой. По легенде, одна из „птичек“ должна была подняться и, пролетев определенное расстояние, скинуть начинку в цель. Но поднялся ветер, курсант, видимо, был неопытный, дрон понесло прямо на главу региона и нас, журналистов. И надо было так случиться, что начинка взорвалась прямо над нами. Я забыла об этикете и вскрикнула от испуга. А Алексей Леонидович (Текслер. — Прим. ред.) только рассмеялся — я тогда удивилась его выдержке. Зато на следующем полигоне были невероятные асы, там коптеры летали, будто их рукой водили», — рассказывает редактор Анна Махнина.

На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас

Корреспондент отдела культуры Евгения Старцева признается, что работать в СМИ не планировала: в медиа оказалась случайно, нечаянно поступила в магистратуру на журфак, случайно увидела вакансию... Но о своем выборе Женя не жалеет, даже несмотря на то, что иногда ей приходится работать и по 10, и по 12 часов — премьеры и выставки сами себя не посмотрят!

«Я и подумать не могла, что увижу вживую столько российских звезд. Евгений Цыганов, Денис Мацуев, Евгений Князев, Никита Михалков, Игорь Костолевский, Юрий Башмет — это мой неполный список за два года в редакции Первого областного», — говорит Женя.

А этот год у нее и вовсе стал «годом имени Цискаридзе»: она полностью вела тему приезда артиста — начиная с анонса до его постов о Челябинске после возвращения в Петербург. И даже позже, когда он вышел на публику в свитере «СССР» (напомним, это челябинский бренд).

«Мне кажется, у меня в какой-то момент случился „Цискаридзе головного мозга“ — ни дня без материала о нем. Было забавно, да и читателям нравились истории про него. А у меня сохранилась видеозапись, как я гуляю с Николаем Максимовичем по Алому полю (на самом деле, просто иду рядом и пишу звук на диктофон)», — признается Евгения.

Сегодня мы столько времени проводим на работе, что коллектив надо выбирать едва ли не тщательнее, чем спутника жизни. Что скрепляет нас крепче любых должностных инструкций? Чувство плеча и чувство локтя. Мы не просто команда, мы — настоящая семья. С ссорами — куда без них, мы все с характером! — моментальными примирениями, с паническими «не успеваю!» и спасительными «я помогу!». Мы растем сами, растим детей, не отходя «от кассы» (зачеркнуто) от компьютера, и всегда знаем: коллега рядом — это тот, кто не даст упасть в прямом и переносном смысле.

Ну, и без самоиронии нам, конечно, никуда. На том и стоим. И будем.

С юбилеем, семья!