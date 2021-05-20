С июля выплаты ПФР для челябинцев переведут на карты «Мир»

Рассказываем, кому не нужно заводить новый пластик

Южноуральцам, которые получают пенсии и пособия от Пенсионного фонда России, следует поторопиться с оформлением карты платежной системы «Мир». Уже с июля этого года ведомство переводит все выплаты на эти карты. Об этом в четверг, 20 мая, напоминает пресс-служба регионального отделения ПФР.

«Переход на платежную систему „Мир“ должен был завершиться в прошлом году. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Центробанк принял решение продлить срок перехода до 1 июля. Указанное нововведение регламентировано Федеральным законом № 161-ФЗ „О национальной платежной системе“», — говорят в ведомстве.

Завести карту «Мир» нужно всем получателям государственных пенсий, а также социальных выплат и ежемесячных выплат из материнского капитала.

При переходе на национальную платежную систему «Мир» гражданам не нужно информировать ПФР о смене счета.

Требование не распространяется на тех граждан, кто постоянно проживает за границей и получает выплаты ПФР на счет в банке. Также карта «Мир» не нужна тем, кто получает выплаты на номинальный счет или в отделениях почты.