С февраля челябинцам увеличат десятки выплат — от пенсий до маткапитала

Социальный фонд России проиндексирует их на 5,6%

С 1 февраля Социальный фонд автоматически увеличит более 40 видов выплат. Индексация на 5,6% затронет социальные пособия, материнский капитал и страховые выплаты пострадавшим на производстве, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Кто получит прибавку

Льготники: ветераны, люди с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны. Например, ежемесячная выплата для инвалидов первой группы вырастет до 6 157 рублей.

Семьи с детьми: вырастет материнский капитал и все основные детские пособия — при рождении, по уходу до 1,5 лет и другие.

Пострадавшие на работе: увеличатся страховые выплаты при производственных травмах.

Материнский капитал при рождении первого ребенка составит 728 921 рубль, а за второго ребенка — 963 243 рубля (если право возникает впервые).

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 450 рублей.

Стоимость набора социальных услуг (лекарства, путевки, проезд) в денежном выражении составит 1 825 рублей.

«Все выплаты повышаются автоматически, обращаться за перерасчетом не нужно», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Для жителей некоторых городов (Озерска, Снежинска, Трехгорного) суммы будут дополнительно увеличены на районный коэффициент.

Уточнить информацию можно по бесплатному телефону контакт-центра СФР: 8 800 100 00 01 или на официальном сайте фонда.