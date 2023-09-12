С дороги на челябинский аэропорт убрали бесхозный автомобиль с рекламой

Хозяина машины найти не смогли

С Бродокалмакского тракта, ведущего к аэропорту имени Курчатова в Челябинске, исчезла старая вазовская «восьмерка», на которой в последнее время размещалась реклама заправки кондиционеров. Как сообщили сегодня, 12 сентября, в мэрии областного центра, автомобиль признали брошенным и эвакуировали.

Машину увезли на специальную стоянку сотрудники городского управления благоустройства и МКУ «Городская среда». Всего с начала года мэрия сообщала о 16 брошенных автомобилях, вывезенных с улиц и дворов Челябинска. О них властям сообщают сами горожане. В основном речь идет о старых отечественных ВАЗах и «Волгах», праворуких «японцах» и машинах после ДТП. Нередко автомобили годами стоят без колес и двигателей.

Так, за последнее время эвакуаторы увезли разбитую «семерку» с дворовой парковки на Северо-Западе, «Хонду» со снятыми колесами с ЧТЗ и разобранную «десятку» с газона на улице Новороссийской.