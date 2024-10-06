С Днем героев Танкограда поздравил южноуральцев Алексей Текслер

Сегодня работники предприятий продолжают лучшие традиции своих предшественников

6 октября в Челябинской области отмечается День героев Танкограда. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что регион всегда будет помнить и чтить бессмертный подвиг южноуральских тружеников тыла, которые в суровых условиях Великой Отечественной войны смогли наладить производство военной продукции.

«Эти мужественные и стойкие люди превратили наш регион в мощный центр оборонной промышленности страны, настоящую кузницу Великой Победы. Танкоград дал фронту десятки тысяч танков, самоходок, артиллерийских установок, миллионы боеприпасов. Челябинск с полным правом носит высокое звание „Город трудовой доблести“»,— подчеркнул Алексей Текслер.

По его словам, военное поколение показало пример истинного патриотизма, ударного труда и самоотверженности. И сегодня работники стратегических предприятий Челябинской области с честью продолжают лучшие трудовые традиции своих предшественников, делая все для победы российской армии в условиях спецоперации.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам крепкого здоровья и благополучия.

Памятная дата была установлена в 2016 году в целях сохранения исторического наследия и увековечивания памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны и в период восстановления народного хозяйства страны.