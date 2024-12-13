С девятибалльных пробок началось утро пятницы в Челябинске

В город выведены дополнительные бригады дорожников

Сегодня, 13 декабря, после прошедшего накануне снегопада город встал в пробках. По данным сервиса «Яндекс», они составили девять баллов.

Традиционно трудно проехать по проспекту Победы в сторону центра, от Братьев Кашириных до Труда, на Копейском шоссе в сторону Комсомольской площади.

Читатели ИА «Первое областное» сообщили о напряженной обстановке на пересечении Свердловского проспекта и улицы Черкасской. Несмотря на расчищенную дорогу, водители двигались со скоростью 20 км/ч.

А в Ленинском районе из-за аварии на мосту люди долго не могли уехать на работу.

Улицы города убирают 190 спецмашин и 700 людей. Всю неделю до этого выводили на десяток-два меньше техники.