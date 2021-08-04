С отдыха на юге вернулись школьники, эвакуированные из лагеря из‑за пожара в Карталинском районе

93 ребенка провели три недели на Черноморском побережье

В среду, 4 августа, 93 ребенка из Челябинской области вернулись чартерным рейсом с отдыха во Всероссийском детском центре «Смена». Трехнедельный отдых на Черноморском побережье для юных южноуральцев стал компенсацией за несостоявшуюся смену в детском оздоровительном лагере «Роднички». 8 июля ребят эвакуировали из-за лесного пожара, а уже через два дня президент Владимир Путин поручил организовать отдых детей на море. Теперь, отдохнувшие и загорелые, они вернулись домой, в объятия родителей, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Дети приняли участие в образовательной программе «#Мастерскаялидеров», посетили мастер-классы по хореографии, театральному искусству, рисованию, обучались игре на гитаре, ключевым лидерским компетенциям и, конечно, купались.

Ребята прилетели довольные и счастливые. Они восторженно делились с родителями впечатлениями о прошедшем отдыхе.

«Были очень насыщенные дни, мы не только каждый день купались на море, с нами проводили ежедневные образовательные курсы. Было весело, мы приобрели много новых знакомств и друзей за это время. Хочется немного побыть дома и снова вернуться», — рассказывает ученица 9-го класса Фершампенуазской школы Лера Литовкина.

Радость детей разделяют и родители. Большинство сельских ребят впервые увидели море.

«Мы — многодетная семья, и с нашими финансами мы бы не смогли отправить детей на полноценный отдых на Черном море, в такие детские центры. У меня в „Смену“ отправился старший сын, а младший — в „Артек“. Я очень рада за своих сыновей», — делится впечатлениями жительница села Фершампенуаз Ирина Вопян.

Поздно вечером ей предстоит встретить своего младшего сына из «Артека».

Напомним, 8 июля из лагеря «Роднички» на юге области эвакуировали 118 детей. Все они — школьники Нагайбакского района. Решение было принято оперативным штабом в связи с пожароопасной обстановкой. Смена в лагере началась 3 июля и должна была завершиться 16 июля.

10 июля губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину по телефону о ситуации в регионе. Глава государства поручил организовать отдых на Черном море детям, которым не удалось отдохнуть в «Родничках». Поездку правительству Челябинской области удалось организовать в кратчайшие сроки.