С челябинской УК хотят взыскать 100 тысяч рублей за травмированный палец ребенка

Несчастный случай произошел в середине апреля

В Челябинске прокуратура подала в суд на управляющую компанию «ПЖРЭУ Курчатовского района» после того, как на детской площадке упавшая металлическая опора ограждения сломала палец шестилетнему мальчику. Ущерб здоровью ребенка оценили в 100 тысяч рублей. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в середине апреля вблизи дома № 32 на улице 2-й Шагольской. В результате падения металлической опоры мальчик получил перелом ногтевой фаланги пальца со смещением. Вина, по мнению прокуратуры, лежит на управляющей компании, которая незадолго до этого ремонтировала забор: поврежденные секции были сняты, а столбы остались в земле.

«Несоблюдение требований безопасности при проведении ремонтных работ управляющей компанией, неправильное использование игрового оборудования привело к вышеуказанному несчастному случаю», — считают в ведомстве.

Руководителю ПЖРЭУ Курчатовского района внесено представление о привлечении виновных лиц к ответственности. Кроме того, прокурор намерен через суд взыскать с управляющей компании 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.