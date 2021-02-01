С челябинских дорог за ночь вывезли более 4000 тонн снега

Днем дорожники продолжают уборку улиц

Челябинские дорожники продолжают уборку снега в городе. От осадков очищают как дороги и тротуары, так и остановки общественного транспорта. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В ночь с 31 января на 1 февраля на улицах Челябинска работало 189 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 47 тракторов МТЗ, 41 погрузчик, 60 самосвалов, 5 автогрейдеров, 1 экскаватор. В уборке было задействовано 86 дорожных рабочих. За ночь вывезено 4458,9 тонны снега»,— сообщили в комитете.

Помимо уборки снега дорожники собирали мусор и грязь, а также подсыпали опасные участки дорог и тротуаров для предотвращения гололеда.

Сегодня днем, по данным районных администраций, в городе работает 225 единиц техники: 37 комбинированных дорожных машин, 81 трактор МТЗ, 58 самосвалов, 1 экскаватор и другие автомобили. Также снег с проезжей части и тротуаров убирают 268 дорожных рабочих.