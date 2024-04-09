С 90-летием МГТУ имени Носова поздравил коллектив и студентов Алексей Текслер

Магнитогорский государственный технический университет — один из лидеров отечественного образования

Сегодня, 9 апреля, Магнитогорскому государственному техническому университету имени Григория Носова исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив и студентов с юбилеем вуза и подчеркнул, что это знаковое событие не только для Магнитогорска, но и для всей Челябинской области.

«Вуз создавался 90 лет назад как кузница кадров для молодого Магнитогорского металлургического комбината, в годы Великой Отечественной войны активно участвовал в разработке новых видов вооружений, помогал наладить производство броневой стали», — подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, сегодня МГТУ имени Г. И. Носова — это престижный многопрофильный университет и один из лидеров отечественного профессионального образования. Вуз динамично развивается и сохраняет лучшие традиции подготовки высококлассных специалистов в связке с предприятиями, а его выпускники успешно трудятся в России и за рубежом. Коллектив университета успешно реализует собственные исследовательские программы и участвует в деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра.

«Убежден, что созданная в университете инновационная образовательная среда позволит и впредь достигать высоких целей, претворять в жизнь самые смелые идеи и проекты», — добавил Алексей Текслер.

Он пожелал коллективу вуза и студентам успехов во всех начинаниях, ярких научных открытий и новых свершений.