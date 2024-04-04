С 90-летием Челябинского дома печати поздравил коллектив Алексей Текслер

В советские годы это был один из самых крупных полиграфических комплексов в стране

Сегодня, 4 апреля, Челябинскому дому печати исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив типографии с праздником и подчеркнул, что с момента создания Дом печати прошел большой и насыщенный путь и сегодня это мощное современное предприятие, выпускающее печатную продукцию самого высокого качества.

«Новое печатное производство было создано вскоре после официального образования Челябинской области — в апреле 1934 года. В советские годы Дом печати, в состав которого входили редакции газет и цеха типографии, считался одним из самых крупных полиграфических комплексов в стране. По газетам, книгам, календарям, афишам, буклетам, которые печатались в областной типографии, мы до сих пор изучаем историю нашей малой родины»,— сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, сейчас в Доме печати, как и много лет назад, работают настоящие профессионалы, искренне преданные своему делу. Он пожелал им и дальше достигать новых успехов.

Сегодня Челябинский дом печати производит более 200 видов различной продукции. Это ежедневники, адресные папки, удостоверения, технические журналы, газеты, пакеты и многое другое.