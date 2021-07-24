С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами

Россияне смогут отправиться в Бахрейн, Молдавию и Доминикану

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Соответствующее решение принято накануне, 23 июля, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщают в пресс-службе правительства РФ.

В Бахрейн по маршруту Москва — Манама самолеты будут отправляться дважды в неделю. В Доминикану можно будет улететь по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа и Москва — Пуэрто-Плата, всего будет три рейса в неделю. В Молдавию по маршруту Москва — Кишинев самолеты будут отправляться три раза в неделю.

«Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск с 1 до 3 рейсов в неделю и количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх до 5 рейсов в неделю на каждом маршруте»,— сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Оперативный штаб рекомендует россиянам перед поездками поставить прививку от коронавируса. В Челябинской области в эти выходные вакцинироваться можно в крупных ТРК.