С 5 октября Россия возобновит регулярное авиасообщение с пятью странами

В списке Дания, Перу, Новая Зеландия, ЮАР и Джибути

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами. С 5 октября авиакомпании начнут осуществлять регулярные рейсы до Дании, Перу, Новой Зеландии, ЮАР и Джибути. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Заседание провела вице-премьер Татьяна Голикова.



После обсуждения эпидемической обстановки в отдельных странах оперштаб разрешал совершать по два рейса в неделю по шести направлениям: Москва — Йоханнесбург, Москва —Джибути, Москва — Веллингтон, Москва — Лима, Москва — Кейптаун, Санкт-Петербург— Копенгаген.

Вместе с тем принято решение об увеличении количества рейсов в ранее открытые страны — в Индию, Бахрейн, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. Количество рейсов из Москвы в Дели вырастет до четырех раз в неделю, в Дубай — до десяти, в Абу-Даби — до пяти, в Ташкент — до четырех раз в неделю, в Худжанд и Куляб — до двух раз в неделю.

При этом во всех российских аэропортах, откуда осуществляются полеты до ОАЭ, количество разрешенных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты решено увеличить с одного до двух.

Кроме того, в ноябре планируют запустить больше рейсов до Шри-Ланки. С 4 ноября самолеты смогут осуществлять рейсы по маршруту Москва — Коломбо два раза в неделю.