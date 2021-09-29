С 5 октября Россия возобновит авиасообщение с 11 странами

Кроме того, по ряду маршрутов увеличат количество рейсов

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Индией, Испанией, Киргизией, Новой Зеландией, ОАЭ, Перу, Узбекистаном, ЮАР, Японией и Данией. Такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Два рейса в неделю будут совершать по маршруту Москва — Джибути. Один рейс в неделю на каждом маршруте Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа. В Испанию два раза в неделю будут отправляться самолеты по маршруту Москва — Тенерифе. Четыре раза в неделю — в Киргизию по маршруту Москва — Ош, раз в неделю Санкт-Петербург — Бишкек. Санкт-Петербург — Ош и Новосибирск — Ош, а также Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.

Новая Зеландия по маршруту Москва — Веллингтон — два рейса в неделю. Объединенные Арабские Эмираты по маршруту Москва — Шарджа будут курсировать три раза в неделю. Два рейса в неделю в Перу (Москва — Лима).

«Узбекистан по маршрутам: Москва — Бухара с частотой два рейса в неделю, Москва — Ургенч один рейс в неделю, Москва — Самарканд два рейса в неделю, Москва — Наманган один рейс в неделю, Москва — Фергана один рейс в неделю, Москва — Андижан один рейс в неделю, Москва — Термез один рейс в неделю; регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в указанные пункты Республики Узбекистан с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте», — сообщается на официальном портале правительства РФ.

В ЮАР можно будет улететь маршрутами Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю. Семь рейсов в неделю будет совершаться в Японию по маршруту Хабаровск — Токио. В Данию — дважды в неделю (Санкт-Петербург — Копенгаген).

Кроме того, с 5 октября увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с несколькими государствами. Бахрейн по маршруту Москва — Манама (три рейса в неделю). Индия по маршруту Москва — Дели (четыре рейса в неделю). ОАЭ по маршрутам Москва — Дубай до десяти рейсов, Москва — Абу-Даби до пяти рейсов, Жуковский — Дубай до двух рейсов в неделю; из российских аэропортов, где возобновили международные полеты в пункты на территории ОАЭ, с одного до двух рейсов в неделю. Таджикистан по маршруту Москва — Худжанд и Москва — Куляб до двух рейсов в неделю. В Бохтар, Душанбе, Худжанд и Куляб количество рейсов увеличат до двух в неделю по каждому маршруту. Узбекистан по маршруту Москва — Ташкент до четырех рейсов в неделю.

Добавим, с 4 ноября увеличат количество регулярных рейсов со Шри-Ланкой по маршруту Москва — Коломбо до двух в неделю. Но, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в Танзании, до 1 ноября продляются действующие ограничения по авиасообщению.