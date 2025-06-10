С 30 июня вступают в силу новые правила въезда в Россию

Режим остается безвизовым, но процедура несколько усложняется

С 30 июня вступают в силу новые правила въезда в Россию. Они затронут граждан тех государств, с которыми у нашей страны есть соглашение о безвизовом въезде, в том числе Казахстан. Для южноуральцев тема более чем актуальная. В новых правилах пересечения границы разбирались наши коллеги из Ом1.ру.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

С 30 июня граждане безвизовых стран смогут въехать на территорию России только после заполнения специального заявления. Заполнить его нужно не позднее чем за 72 часа до въезда. Впрочем, в экстренных случаях (при необходимости лечения или участия в похоронах) срок может быть уменьшен до 4 часов.

ЧТО УКАЗЫВАТЬ В ЗАЯВЛЕНИИ

Персональные данные, цель и продолжительность визита, а также маршрут. Также потребуется приложить фотографии — свою и документа, удостоверяющего личность. Заявление не требуется на детей до 6 лет, гражданам Беларуси, дипломатам, обладателям вида на жительство и тем, кто въезжает в Россию по визе.

КАК ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Запланирован запуск спецприложения «Госуслуги RuID». После одобрения заявки приложение выдаст QR-код, который нужно будет показать пограничникам вместе с паспортом. Также сообщается, что при пересечении границы въезжающие в Россию будут сдавать отпечатки пальцев и изображение лица.

Кстати, QR-код советуют сохранять: он даст возможность взаимодействовать с другими госучреждениями в России, например сдать экзамен на знание русского языка и истории.

КОМУ ОТКАЖУТ ВО ВЪЕЗДЕ

Если гражданину запрещен въезд в Россию или, например, в прошлом он грубо нарушал общественный порядок, приложение сообщит об отказе в разрешении на въезд.