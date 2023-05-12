С 23 мая по 6 июня в Челябинске начинается массовая опрессовка теплосетей. На это время без горячей воды останутся дома в семи районах города. Об этом сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».
Горячее водоснабжение отключат в 1176 жилых домах, 75 детских садах, 68 учебных заведениях и 23 медучреждениях.
Полный список адресов, попадающих под отключение, можно посмотреть по ссылкам:
- Калининский район;
- Курчатовский район;
- Ленинский район;
- Металлургический район;
- Советский район;
- Тракторозаводский район;
- Центральный район.
Напомним, всего в Челябинске пройдет шесть этапов гидравлических испытаний:
- 1-й этап — с 23 мая по 6 июня;
- 2-й этап — с 13 июня по 27 июня;
- 3-й этап — с 4 июля по 18 июля;
- 4-й этап — с 11 июля по 25 июля;
- 5-й этап — с 25 июля по 8 августа;
- 6-й этап — с 9 августа по 23 августа.
Температура воды на время отключения будет не выше 40 градусов. В таком случае, если теплотрассу прорвет, вода не причинит вреда жителям и рабочим.