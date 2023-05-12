С 23 мая горячую воду отключат в 1176 жилых домах Челябинска

До 6 июня в городе будет проходить массовая опрессовка

С 23 мая по 6 июня в Челябинске начинается массовая опрессовка теплосетей. На это время без горячей воды останутся дома в семи районах города. Об этом сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».



Горячее водоснабжение отключат в 1176 жилых домах, 75 детских садах, 68 учебных заведениях и 23 медучреждениях.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно посмотреть по ссылкам:

Напомним, всего в Челябинске пройдет шесть этапов гидравлических испытаний:

1-й этап — с 23 мая по 6 июня;

2-й этап — с 13 июня по 27 июня;

3-й этап — с 4 июля по 18 июля;

4-й этап — с 11 июля по 25 июля;

5-й этап — с 25 июля по 8 августа;

6-й этап — с 9 августа по 23 августа.

Температура воды на время отключения будет не выше 40 градусов. В таком случае, если теплотрассу прорвет, вода не причинит вреда жителям и рабочим.