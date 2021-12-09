С 2022 года челябинцы смогут хранить полисы ОМС в форме QR‑кода

О нововведении рассказали в областном ТФОМС

В 2022 году полис ОМС можно будет использовать в новой цифровой форме. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает пресс-служба Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области.

«С 2022 года у полиса ОМС появится новый цифровой вид. Данные о полисах будут храниться в едином регистре застрахованных лиц. При этом граждане смогут хранить цифровой полис в личном кабинете на портале госуслуг или на телефоне в форме QR-кода. По желанию человека полис по-прежнему можно будет оформить на бумаге или в виде пластиковой карты», — рассказывают в пресс-службе.

Возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса в пользу цифрового документа у граждан появится с 1 января 2022 года, а уже с 2024 года при обращении за медицинской помощью достаточно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

«Человеку будет достаточно предъявить в регистратуре паспорт или свидетельство о рождении. Сотрудники поликлиники самостоятельно идентифицируют пациента», — рассказала директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Кроме того, с 2024 года россиянам не придется оформлять полис. Документ будет появляться в реестре застрахованных лиц по факту рождения человека или с момента приобретения им гражданства. Необходимые данные в реестр будет отправлять соответствующее ведомство.