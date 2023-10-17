С 2019 года из аварийного жилья переехали более 130 тысяч жителей УрФО

В Челябинской области программу расселения завершили досрочно

В Уральском федеральном округе с 2019 года из аварийного жилья переехали 132 тысячи человек. Об этом полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев сообщил на заседании попечительского совета ППК «Фонд развития территорий», сообщает сайт уральского полпредства.

«Регионы, которые досрочно завершают переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, уже приступили к проработке новых программ. Конкретные объемы расселяемого жилья по новым программам будут известны после утверждения федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов», — уточнил Якушев.

В 2023 году расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, досрочно завершают в Тюменской, Челябинской и Курганской областях. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах программы также будут закончены досрочно в следующем году. Свердловская область планирует завершить расселение в установленные сроки — в 2025 году.

Напомним, что в начале августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о досрочном завершении действующих программ по расселению аварийных домов. С 2017 года в регионе улучшили жилищные условия жители более чем 600 многоквартирных домов общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Ожидает расселения еще примерно такой же объем жилья.