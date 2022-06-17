С 20 июня «Госуслуги» открывают прием заявлений в колледжи Челябинской области

Подать документы можно в неограниченное количество ссузов

С понедельника, 20 июня, откроется электронный прием документов в техникумы и колледжи Южного Урала. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«К сервису подключились 44 государственных колледжа Челябинской области. В них будут предоставлены более 14 тыс. бюджетных мест. Подать документы можно в неограниченное число образовательных организаций. Специальности и профессии можно выбрать любые»,

— замечают в пресс-службе.

Заявление принимают только на очную форму обучения, и подать его может только сам абитуриент. Поэтому сервис доступен пользователям «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью.

Уже на этапе выбора образовательной организации в форме появится информация об условиях для поступления. Например, будет ясно, нужна ли в выбранный колледж медицинская справка, предоставляется ли общежитие, есть ли вступительные экзамены.

После подачи заявления в личный кабинет будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Конкурсные списки по каждой из выбранных специальностей можно будет отслеживать на странице промежуточных результатов.

Сервис приема документов будет доступен до 15 августа.

Между тем в Челябинске назвали цены на платное обучение в колледжах — подробнее в специальном обзоре ИА «Первое областное».

