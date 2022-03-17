С 18 марта снимут ограничения на поездки между Россией и Белоруссией

Почти два года личные передвижения между ними были строго регламентированы

С 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ стал итогом договоренностей с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, который приезжал в Москву 14 марта.

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», — отметил Михаил Мишустин.

Напомним, начиная с 2020 года личные поездки граждан из России в Белоруссию и обратно были строго регламентированы. Пересекать границу можно было только для поездок к родственникам, а также для лечения и учебы.