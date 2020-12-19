С 1 января устанавливать новогоднюю елку россиянам придется по новым правилам

Требования будут прописаны в Правилах о противопожарном режиме

С 2021 года устанавливать новогоднюю елку в России придется по определенным правилам. Одно из них — пушистая красавица не должна загораживать эвакуационные пути. Новые требования предусмотрены Правилами противопожарного режима, документ вступит в силу с 1 января следующего года.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования»,— цитирует документ ТАСС.

Отметим, в Правилах, действующих на сегодняшний день, такие требования отсутствуют.

Напомним, новые правила о противопожарном режиме будут действовать в течении пяти лет — до 2026 года. Затем власти пересмотрят написанное и внесут корректировки в соответствии в требованиями, которые будут определены к этому году.