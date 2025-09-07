С 1 сентября в России изменились правила оформления больничных листов

Теперь врачам придется подсчитывать число листов нетрудоспособности за полгода

В России с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила по оформлению больничных листов. Одно из ключевых изменений касается сокращения максимального срока временной нетрудоспособности.

Ранее терапевты могли выдавать больничные на срок до 15 дней, а стоматологи — до 10 дней столько раз, сколько считали нужным. Теперь же, если сотрудник получал больничные четыре раза за последние шесть месяцев, на пятый раз он сможет оформить листок только на три дня. Продление возможно лишь с согласия врачебной комиссии, состоящей из нескольких специалистов.

Например, если с марта по сентябрь вы уже ходили на больничный четыре раза, то пятый листок нетрудоспособности вам оформят лишь на три дня. Вопрос продления будет решать врачебная комиссия.

При подсчете числа больничных не считаются те, которые были оформлены для ухода за детьми и другими членами семьи.

Также ограничения не распространяются на людей, которые имеют хронические и социально значимые заболевания, например, сахарный диабет, онкологию, гепатит В или С, туберкулез, ВИЧ и другие. Считать дни также не будут, если человек проходит медицинскую реабилитацию.