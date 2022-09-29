С 1 октября в тестовом режиме запустят скоростную электричку между Челябинской областью и столицей Башкирии

«Ласточка» будет курсировать из Аши в Уфу по выходным и праздничным дням

С 1 октября скорые поезда «Ласточка» свяжут Уфу и Ашу: пригородное межрегиональное сообщение запустят в тестовом режиме, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Пока электричка будет курсировать по выходным и праздничным дням.

Электрички повышенной комфортности запустят в тестовом режиме «для оценки востребованности пригородного межрегионального сообщения Уфа — Аша — Уфа.

«Движение „Ласточек“ будет осуществляться в выходные и праздничные дни по следующему расписанию:

поезд № 7156 — отправление из Уфы в 9:00, прибытие в Ашу в 10:46;

поезд № 7153 — отправление из Аши в 12:15, прибытие в Уфу в 14:23», — сообщили в Миндортрансе.

12 остановок предусмотрены по пути следования: «Городской дворец культуры», «Парковая», «Черниковка», «Спортивная», Шакша, Иглино, Чуваш-Кубово, Тавтиманово, Кудеевка, Урман, Улу-Теляк, Казаяк.

В ведомстве напомнили, что «Ласточка» — это электропоезд повышенного комфорта: с системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, санитарными комплексами, системами видеонаблюдения и информационными табло. Вагоны полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, работает сервис «Буфет на борту».