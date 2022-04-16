С 1 мая в России начнут выплачивать пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет

На эти цели правительство РФ выделит 505 миллиардов рублей

С 1 мая 2022 года правительство РФ вводит новую меру социальной поддержки — выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В среднем размер пособия составит от 6 до 12 тысяч рублей. Всего на эти цели выделят 505 миллиардов рублей, сообщили 16 апреля в пресс-службе федерального правительства.

Пособия будут назначаться малообеспеченным семьям с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты будет составлять 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума в регионе. При этом в 2022 году при расчете не будут учитываться доходы россиян, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центры занятости.

Оформить выплаты можно будет через портал «Госуслуги», в отделениях Пенсионного фонда РФ или МФЦ, принимать их начнут с 1 мая.

Всего, по данным правительства РФ, в 2022 году выплаты получат более пяти миллионов малообеспеченных семей. На эти цели выделят 505 миллиардов рублей.