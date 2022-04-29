С 1 мая в Челябинской области заработает более 20 садовых маршрутов

На линию дополнительно выйдут около 100 автобусов большого класса

В воскресенье, 1 мая, в Челябинской области начнется сезон садовых пассажирских перевозок. Начнет работу 21 садовый маршрут в трех крупнейших городах региона: в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Об этом сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

По слова министра, в Челябинске будет запущено 15 садовых маршрутов, в Магнитогорске — 5, в Златоусте — 1. На линию дополнительно выйдут около 100 автобусов большого класса. Кроме того, в Челябинске в садовых перевозках будет задействован троллейбус № 21 (ЧТЗ — ТЭЦ-3), чей маршрут временно продлят. Алексей Нечаев отметил, что количество подвижного состава будет регулироваться в зависимости от потребностей садоводов.

Стоимость проезда на внутригородских садовых маршрутах составит 23 рубля. На межмуниципальных — от 26 до 100 рублей в зависимости от километража. Будут действовать все льготы и скидки, которые для некоторых категорий граждан доходят до 50%. Министр напомнил, что садоводам-пенсионерам для получения льготы нужна будет справка садоводческого товарищества.

Ранее ИА «Первое областное» уже публиковало перечень садовых маршрутов, которые запустят в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.