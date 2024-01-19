С 1 марта Казахстан будет жить в одном часовом поясе с Челябинской областью

Сейчас на большей части республики время обгоняет наше на час

С 1 марта 2024 года Казахстан перейдет на единый часовой пояс, который совпадает с часовым поясом Челябинской области. Необходимые изменения внесены в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Об этом в пятницу, 19 января, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Сейчас в Казахстане применяются два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, в том числе Астана, находится в зоне UTC+6. Однако ученые полагают, что это не соответствует естественному солнечному времени и отрицательно сказывается на здоровье населения.

Весной на всей территории республики будет действовать пятый часовой пояс (UTC+5). В этом же поясе расположена территория Челябинской области.