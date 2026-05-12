С 1 июня челябинские семьи с двумя и более детьми смогут получать новую выплату

Но при условии, что доход на одного человека не превышает 26 136 рублей

Отделение Социального фонда России по Челябинской области с 1 июня начинает прием заявлений на новую семейную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Подать документы можно будет до 1 октября 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход за год, предшествующий обращению, не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе. В Челябинской области этот порог установлен на уровне 26 136 рублей. При расчете учитываются зарплата, доходы от предпринимательства, пенсии, пособия, стипендии и алименты.

Ключевое условие — наличие официального трудового дохода с уплатой НДФЛ. Как пояснил и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов, самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие спецрежимы без уплаты НДФЛ, не смогут претендовать на эту меру поддержки.

Выплата предоставляется один раз в год по итогам предыдущего календарного года. Например, в 2026 году средства будут перечислять за 2025-й. Оценка нуждаемости проводится по правилам, аналогичным единому пособию, с учетом имущественного положения семьи.

Кто имеет право

Оба работающих родителя, усыновители, опекуны или попечители.

Дети должны быть не старше 18 лет (или 23 лет при очном обучении).

Все члены семьи — граждане РФ, постоянно проживающие в стране.

Отсутствие задолженности по алиментам и лишения родительских прав.

Как рассчитать размер выплаты

Сумма индивидуальна и равна разнице между НДФЛ, уплаченным по ставке 13%, и налогом, исчисленным по сниженной ставке 6%.

Вот пример для семьи из двух родителей и двух детей.

Каждый родитель в 2025 году получал 50 000 рублей в месяц (до вычета НДФЛ, иных доходов у семьи нет). Среднедушевой доход семьи — 25 000 рублей (сумма доходов семьи / 12 месяцев / 4 члена семьи). Среднедушевой доход в данном случае ниже 1,5 размера прожиточного минимума (26 136 рублей). Следовательно, семья имеет право на новую выплату.

Годовой доход одного — 600 000 рублей. Удержанный налог 13% составил 78 000 рублей. При ставке 6% сумма налога была бы 36 000 рублей. Разница, а значит, и размер выплаты на одного родителя — 42 000 рублей.

Куда обращаться

Заявление можно подать:

— через портал «Госуслуги»;

— лично в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области;

— в любом МФЦ.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления в СФР необходимых сведений от организаций и документов заявителя.

Срок принятия решения могут продлить на 20 рабочих дней, если в Соцфонд не поступили нужные документы.

Перечисление средств происходит в течение пяти рабочих дней после решения о назначении выплаты.

Дополнительная информация — по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.