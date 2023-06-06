С 1 июля в Челябинской области дети-сироты смогут получать сертификат на покупку жилья

Это расширит их возможности в улучшении жилищных условий

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей смогут не просто получать положенную им квартиру. В Челябинской области с 1 июля эти категории обретут право пользоваться денежным сертификатом. Об этом сообщил на совещании с главами территорий губернатор региона Алексей Текслер.

«Наряду с выдачей жилых помещений, будем предоставлять единовременные выплаты на приобретение квартир. Фактически речь идет о сертификате, который будет выдаваться, и человек, используя сертификат, может не просто однокомнатную квартиру купить, а может материнский капитал добавить, может в рамках льготной или семейной ипотеки использовать», — пояснил губернатор.

Механизм применения сертификатов позволит значительно улучшать жилищные условия, а также расширяет возможности выбора желаемого жилья.