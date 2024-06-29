С 1 июля В Челябинске запустят новый автобус до поселка Вавиловец

До 31 августа будет по восемь рейсов ежедневно, с сентября их число вырастет

С 1 июля в Челябинске будет запущен новый автобусный маршрут, который свяжет северо-запад с поселком Вавиловец, сообщает организатор перевозок Челябинской области.

«Автобус № 142 будет следовать по проспекту Победы, улицам Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королева, 250 лет Челябинска, Татищева, Фруктовой, Восточной, Западной и Зеленой. До завершения работ на 250 лет Челябинска (участок от Ак. Королева до Северной) автобусы будут следовать в объезд по Северной», — говорится в сообщении.

Маршрут будет работать по регулируемому тарифу. То есть оплатить проезд можно будет по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. К роме того, автобус будет отражаться на онлайн-картах.

С 1 июля по 31 августа запланировано по восемь рейсов ежедневно. Из Вавиловца автобус будет выезжать в 7:20, 8:30, 9:40, 11:20, 12:30, 17:55, 19:05 И 20:15; отправление от Чичерина — в 7:55, 9:05, 10:45, 11:55, 17:20, 18:30, 19:40 и 20:50.

С 1 сентября число рейсов в дневное время будет увеличено.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало об изменениях в работе маршрута № 136к до Вишневой горки. С 1 июля его будет обслуживать новый перевозчик, который выведет на линию 13 автобусов малого класса, интервал движения в часы пик сократится до восьми минут.