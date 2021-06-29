С 1 июля беременные и родители-одиночки в России начнут получать новое пособие

Выплаты положены гражданам, оказавшимся в трудном финансовом положении

С 1 июля этого года в России беременные женщины и родители-одиночки, которые находятся в трудной финансовой ситуации, начнут получать новые пособия. На эти цели из резервного фонда правительства Российской Федерации выделят 46,6 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба федерального правительства.

«По поручению президента с 1 июля в России вводятся два новых пособия, которые назначаются с учетом размера дохода семьи. Во-первых, это специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребенка каждый месяц они будут получать около 6,3 тысячи рублей — 50% прожиточного минимума по региону. В 2021 году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели будет направлено более 10 миллиардов рублей»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Также выплаты будут получать дети от 8 до 17 лет, которые воспитываются в неполных малообеспеченных семьях. Выплачивать пособия будут как мамам, воспитывающим ребенка в одиночку, так и папам. Его размер также составит половину регионального прожиточного минимума. До конца 2021 года такие выплаты будут получать родители более чем миллиона детей.

Министру труда РФ Антону Котякову Михаил Мишустин поручил детально проинформировать всех претендующих на такие выплаты.

Напомним, о введении новых мер поддержки семей президент РФ Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию 21 апреля этого года.