С 1 февраля увеличивается размер материнского капитала

Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ





С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка составит 587 тысяч рублей. На второго ребенка — около 775 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минфине РФ.Увеличение маткапитала связано с инфляцией, так пояснили в ведомстве: сумма вырастет на 12,4 процента.Если материнский капитал назначался на первого ребенка, то сумма на второго составит только 189 500 рублей. На третьего или последующего ребенка (если права на маткапитал раньше не было) — 779 000 рублей.