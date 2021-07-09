С 1 августа в гостиницы и пансионаты Краснодарского края будут пускать туристов без прививки от коронавируса

Но потребуют сделать ее в течение трех дней

Глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что отменяет требование о прививочных сертификатах для туристов, которые заселяются в гостиницы и пансионаты Краснодарского края. Теперь, чтобы получить ключ от номера, достаточно показать свежий ПЦР-тест, справку о перенесенном заболевании или медотвод.

Но вместе с тем губернатор выдвинул другое требование — все заселившиеся туристы обязаны привиться тут же, в гостинице, в трехдневный срок. Для этого в регион привезут дополнительные дозы вакцины.

«Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень Федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тыс. доз вакцины»,— заявил глава региона.

Было: с 1 августа заселяться в гостиницы и пансионаты Краснодарского края могут только туристы с прививочными сертификатами, справками о перенесенном COVID-19 или медотводе от прививки.

Стало: с 1 августа могут заселяться туристы со справкой о перенесенном коронавирусе, медотводом и те, кто либо уже поставили прививку, либо готовы ее поставить в течение трех суток после заселения.

Очень удобно, особенно если в вашем регионе не успели довезти новую партию вакцины. Ранее мы уже писали, где в этом году лучше провести отпуск. Спойлер: чартеры в Египет открыли!