С 1 апреля увеличат количество больших автобусов на маршруте Копейск — Челябинск

Транспорт будет курсировать до парка имени Гагарина

С 1 апреля в Челябинской области маршрут № 123 «Копейск — парк Гагарина» будут обслуживать только автобусы большого класса, количество единиц транспорта увеличат с 4 до 16. Интервал движения в часы пик составит 10 минут, в межпиковое время — 15 минут, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Первый рейс из Копейска будет отправляться в 5:40, из Челябинска — в 6:00. Последний рейс из Копейска — в 21:45, из Челябинска — в 22:20.

Также с 1 апреля отменяется маршрут 174 «Копейск (станция Потанино) — Челябинск (ж/д вокзал)». Пассажирам советуют добираться до автовокзала Копейска автобусом № 5, а затем воспользоваться автобусным маршрутом № 123 или пригородным электропоездом.