РЖД запустили лист ожидания для покупки билетов на юг

Функция появилась из‑за высокого спроса у туристов

Компания РЖД анонсировала новую функцию на официальном сайте и в приложении — «лист ожидания». С 28 июня россияне получили возможность подать заявку на поезда дальнего следования, билеты на которые уже распроданы, но могут появиться позднее, если в состав добавят вагон или кто-то из пассажиров откажется от билета. Информация об этом появилась на официальном сайте РЖД.

После того как человек оставит заявку, сервис будет отслеживать появление мест и отправлять пассажиру уведомления о наличии. Забронированный билет нужно будет выкупить в течение двух часов.

Заявки в «лист ожидания» можно подать не только при отсутствии мест на поезд, но и в том случае, если в поезде есть места, которые вас не устраивают: плацкартные вагоны, СВ. На один поезд можно будет создать только одну заявку в «лист ожидания» и забронировать не более четырех мест.