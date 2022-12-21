РЖД заменили традиционные бежевые билеты на чеки

Вся необходимая информация по‑прежнему отображается в новом документе

Российские железные дороги отказались от традиционных бежевых билетов на поезда дальнего следования и теперь выдают пассажирам чеки, на которых указана вся необходимая информация, передает издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Ранее путешественникам, которые приобретали билеты на поезда в кассах на вокзалах, выдавали традиционные бланки бежевого цвета, на которых была размещена информация о пассажире и рейсе. Теперь кассиры выдают билеты, распечатанные на специальной чековой термоленте, которые напоминают обычный чек из магазина.

На новых билетах черным четким шрифтом также указаны все необходимые реквизиты поездки, а также данные пассажира: Ф. И. О., номер паспорта, дата рождения, день отправления и прибытия поезда, номер состава и так далее.

Такой билет, как и прежний, можно использовать для строгой отчетности.

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