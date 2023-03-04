РЖД предоставит скидку 50% на поездки для детей летом-2023

Воспользоваться специальным тарифом смогут юные россияне в возрасте от 10 до 17 лет

Компания «Российские железные дороги» предоставит детям в возрасте от 10 до 17 лет скидку 50% на проезд в летний период. Специальный тариф, который холдинг вводит уже восьмой год подряд, будет действовать с 1 июня по 31 августа. Приобретать билеты по специальному тарифу можно уже с сегодняшнего дня, 4 марта, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования и вагоны 2 и 3 классов электропоездов дальнего следования поездов АО „ФПК“ при следовании по территории России»,— сообщили в компании.

Кроме того, этим летом дети от 10 до 17 лет смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. Цена билета будет сопоставима с половиной стоимости проезда по определенному маршруту в плацкартном вагоне.

В РЖД уточнили, что в 2022 году скидкой воспользовались более 3,1 миллиона детей, а за семь лет существования специального тарифа — более 17 миллионов детей.