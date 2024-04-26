Ржавые дожди ожидают в Челябинской области 27 апреля

Одежда южноуральцев может окраситься в оранжевый цвет

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Отголоски песчаной бури в Африке накроют Южный Урал уже в эту субботу. Небо приобретет аномальный бурый оттенок, а осадки оставят за собой желтоватый налет. Об этом со ссылкой на метеорологов передают РИА Новости.

По словам синоптиков центра «Фобос», «ржавые дожди» — это осадки с примесью песка. Выпадая, дождь оставляет на одежде, машинах и окнах домов рыжие разводы. Мощная песчаная буря прошла накануне над Сахарой. Улицы городов Африки погрузились во мглу — видимость составляла всего несколько десятков метров.

Накануне ржавые дожди накрыли несколько регионов России — от Белгорода до Благовещенска. Небо над городами потемнело и окрасилось в желтые тона, а жители Владивостока поделились, что бурю даже можно попробовать на вкус, ведь частички песка забиваются в рот.