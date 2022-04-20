Рысенок из челябинского зоопарка переехал в Калужскую область

В Парке птиц «Воробьи» зверя ждет самка

Годовалый рысенок Зевс 20 апреля переехал из челябинского зоопарка в Парк птиц «Воробьи» в Калужской области. На новом месте хищника уже ждет самка. Об этом сообщили в пресс-службе городского зоосада.



Транспортную клетку в вольере зверя поставили заранее — за 3 недели до отъезда, чтобы Зевс успел привыкнуть. Кот заранее со всех сторон изучил клетку, а 18 апреля отправился из Челябинска в деревню Воробьи.

Перед встречей с будущей самкой рысенок пройдет адаптацию и карантин.

Напомним, Зевс и его брат Аид — первые рысята, которые родились в Челябинском зоопарке. В феврале 2022 года Аид попал в вольер к снежному барсу и погиб.