Рысь с симптомами бешенства напала на ребенка в Башкирии

Хищник зашел на территорию лагеря «Уфимский сокол» и поцарапал девочку

В Башкирии дикая рысь напала на ребенка на территории спортивного лагеря «Уфимский сокол». По словам руководителя центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрия Стрельникова, животное зашло из леса и оцарапало девочке руку.

«Девочка о случившемся умолчала. Вернулась в корпус и уже потом сказала, что ее поцарапала кошка», — сообщил Стрельников «Башинформу».

Зная, что на территории нет домашних кошек, сотрудники лагеря оперативно забили тревогу, детей разместили в корпусах и вызвали экстренные службы. На место прибыли специалисты министерства экологии, Росприроднадзора, ветеринары, медики и Росгвардия. Отловленное животное скончалось до введения наркоза.

«Рысь легла в сугроб, свернулась калачиком... и скончалась. У рта была пена... На 99% уверен, что она больна бешенством. Труп отдали госветслужбе», — говорит Дмитрий Стрельников.

Пострадавшей школьнице оказали необходимую медицинскую помощь, ей также ввели вакцину от бешенства. У животного взяты пробы на бешенство, результаты исследований пока не пришли.